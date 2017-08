POL-AC: Klimacamp 2017; Aachener Polizei lädt Bewohner zu einer Informa-tions- und Dialogveranstaltung ein

Aachen / Kerpen (ots) - Anlässlich des Klimacamps 2017 lädt die Aachener Polizei Bewohner von Kerpen-Buir und Manheim zu einer Informations- und Dialogveranstaltung am kommenden Montag, 14. August 2017, in die Aula der "Grundschule im Park", Broicher Straße 10 in Kerpen-Buir ein.

Treffpunkt ist dort um 18 Uhr. Entsprechende Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Die Bewohner von Manheim und Kerpen-Buir werden darüber hinaus noch persönlich eingeladen. In den nächsten zwei Tagen liegen die Einladungen zu dieser Veranstaltung "Polizei Aachen im Dialog" dort in ihren Briefkästen.

Polizeipräsident Dirk Weinspach persönlich möchte die Buirer und Manheimer Bürger über die angemeldeten Versammlungen im Zusammenhang mit dem Klimacamp 2017 ( u.a. Camp for future ) informieren, mit den Bürgern in den Dialog treten und Fragen beantworten.

Die Aachener Polizei hat seit 2015 die Gesamteinsatzleitung für Protestaktionen im Rheinischen Braunkohlerevier. (pk)

