POL-AC: Motorradfahrer schwer verletzt

Simmerath (ots) - Am heutigen Nachmittag gegen 17:40 Uhr fuhr ein 56jähriger Mann aus Nideggen mit seinem Motorrad BMW von Simmerath-Kesternich ins Tal Richtung Einruhr. In Höhe "Schöne Aussicht" musste er eine Vollbremsung machen, weil ein 18jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus dem Kreis Düren, mit seinem VW vom Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Bei dem Ausweichmanöver stürzte der Motorradfahrer und rutschte gegen eine Leitplanke. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw kam es nicht. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 266 komplett gesperrt. Die Sperrung wurde um 19:45 Uhr wieder aufgehoben. Polizeipräsidium Aachen / Leitstelle i.A. Scholl, EPHK

