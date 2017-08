POL-AC: Vollsperrung nach Verkehrsunfall: B 266 zwischen Kesternich und Einruhr

Simmerath (ots) - Die B 266 zwischen Simmerath-Kesternich und Einruhr ist zur Zeit nach einem Verkehrsunfall in Höhe "Schöne Aussicht" in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Sachverhalt wird in Kürze mitgeteilt. Polizeipräsidium Aachen / Leitstelle i.A. Scholl, EPHK

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell