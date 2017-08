POL-AC: Viel Regen, wenig Verkehr; Polizei kontrollierte wieder in der Eifel

Simmerath / Monschau (ots) - Bei einem weiteren Einsatz zur Bekämpfung der Motorradunfälle hat die Polizei am Samstag wieder rund um den Rursee Motorradfahrer und Autofahrer kontrolliert.

Postiert hatten sich die Beamten auf der B 266, auf der L 166 und hinter Mützenich, auf der L 214 postiert.

Aufgrund des zeitweise starken Regens war das Verkehrsaufkommen rund um den Rursee eher ruhig für einen Samstag mitten im Sommer. Und den-noch erwischten die Ordnungshüter 11 Motorradfahrer, die zu schnell unterwegs waren und verhängten 11 "Knöllchen". Der schnellste Kradfahrer wurde mit 72 km/h gemessen wo 50 km/h erlaubt waren.

Dafür waren knapp 150 Autofahrer zu schnell. Der Spitzenreiter rauschte auf der B 266 zwischen Kesternich und Einruhr mit 128 km/h am Radarwagen vorbei. Erlaubt sind hier 70 km/h. Der 43-jährige Autofahrer kann sich schon mal auf ein Monat Fahrverbot und ein höheres Bußgeld vorbereiten, da auch noch ein Reifen an seinem Wagen abgefahren war.

Im Rahmen des "Linksrheinischen Qualitätszirkels Motorradfahrer", an dem die Polizeibehörden in Aachen, Düren und Euskirchen beteiligt sind, werden in den Sommermonaten auch weitere Kontrollen rund um den Rursee durchgeführt werden. (pk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell