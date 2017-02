POL-AC: Einbruch in einen Rohbau, Thermoheizung entwendet; ein weiterer versuchter Einbruch

Baesweiler (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.02.2017) wurde in einen Rohbau in der Schnitzelgasse eingebrochen. Unbekannter Täter hatte dazu die verschlossene Eingangstür aufgehebelt und konnte anschließend Baumaterial entwenden.

In derselben Nacht versuchte ein Täter in das zweite Geschoss eines Rohbaus im Urweg einzubrechen. Dort scheiterte der Beutezug jedoch an der Eingangstür. Die Polizei konnte mehrere Hebelspuren sichern, Zutritt zum Gebäude konnte sich der Täter aber nicht verschaffen.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34201 entgegen. (am)

