POL-AC: Brand in Mehrfamilienhaus

Aachen (ots) - Am gestrigen Abend wurde der Feuerwehr gegen 23:40 Uhr ein Brand in der Hans-Böckler-Allee gemeldet. In dem Mehrfamilienhaus wohnen 28 Personen. Vermutlich kam es aufgrund einer defekten Steckdosenleiste zu einem Brand in einer Wohnung, der rasch gelöscht werden konnte. Gebäudeschaden entstand nicht. 4 Personen wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation im Klinikum Aachen ambulant behandelt. Nach Belüftung des Objekts konnten die übrigen Personen zurück in ihre Wohnungen.

