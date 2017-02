POL-AC: 16-Jähriger landete nach Beleidigung im Gewahrsam

Eschweiler (ots) - Die Polizei hat am Mittwochabend, nachdem es dort in der Vergangenheit des Öfteren zu Pöbeleien, Beleidigungen und Verstößen gegen das Waffengesetz gekommen war, mehrere Jugendliche am Bushof kontrolliert.

Ein 16-Jähriger aus Aldenhoven wollte aus der Gruppe der Jugendlichen der Obercoolste sein und beleidigte die männlichen Polizisten mit dem Schimpfwort eines weiblichen Geschlechtsorgans. Selbst der Hinweis, dass man gegen ihn ein Verfahren wegen Beleidigung einleiten würde, hielt ihn nicht da-von ab, weiter seine biologische Unkenntnis den Beamten entgegen zu schleudern.

Nachdem alle Warnungen ignoriert wurden, machten die Beamten auch wegen fehlender Personalien kurzen Prozess und luden den jungen Mann in den Streifenwagen ein. Der wehrte sich heftig dagegen, schlug und trat um sich. Letztendlich mussten ihm Handfesseln angelegt werden.

Selbst auf der Wache riskierte der junge Mann eine kesse Lippe, die nach der Rangelei mit der Polizei, was blutig war. Später erschien der von der Polizei alarmierte Vater auf der Wache. Er erklärte den Beamten gegenüber, dass er selber nicht mehr weiter wisse. Sein Sohn sei eigentlich seit Montag auf Bewährung draußen. Dienstag habe es dann eine Schlägerei gegeben, an der er auch beteiligt war. Und nun dieses.

Fakt ist: Nun läuft ein weiteres Strafverfahren. (pk)

