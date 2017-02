POL-AC: Zigarettenautomat gesprengt

Stolberg (ots) - Vermutlich zwei Täter haben in der vergangenen Nacht versucht, in Gressenich, in der Elle, einen Zigarettenautomaten zu sprengen.

Der Automat wurde durch einen gezündeten Böller arg in Mitleidenschaft gezogen. Er ließ sich jedoch nicht so öffnen, dass die Täter Geld oder Zigaretten stehlen konnten. Ohne Beute rückten sie ab.

Eine Anwohnerin hatte, unmittelbar nachdem sie um 1.45 Uhr einen lauten Knall gehört hatte, zwei dunkel gekleidete Männer flüchten sehen. Darauf-hin rief sie die Polizei.

Die Täter sollen beide so 180 bis 185 cm groß gewesen sein. Einer von ihnen hatte eine Glatze. Hinweise bitte an die Kripo in Stolberg 0241 - 9577 33301 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden). (pk)

