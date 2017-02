POL-AC: Wieder Zigarettenautomat aufgesprengt

Eschweiler (ots) - Zum wiederholten Mal ist in der vergangenen Nacht in der Region ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden. Tatort um kurz vor drei Uhr war ein Automat auf der Indestraße in Eschweiler.

Ein Autofahrer hatte die Polizei alarmiert, als er auf der Indestraße in Höhe der Hausnummer 61 einen lauten Knall hörte und eine Stichflamme sah. Vor Schreck bremste er stark ab. Vor ihm auf der Straße lag das Vorderteil des Zigarettenautomaten, das gut und gerne eine Entfernung von 40 Metern zurückgelegt haben muss.

Mit einem starken Böller hatten die Täter den Zigarettenautomaten zerstört. Geld und Zigarettenschachteln lagen verstreut auf dem Bürgersteig und der Straße. Wie viel die Täter haben mitgehen lassen, konnte noch nicht geklärt werden.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

