POL-AC: Drei Autoknacker gefasst; aufmerksame Passanten riefen die Polizei

Aachen (ots) - Drei Autoknacker konnte die Polizei am Montag in Haaren fest-nehmen. Einem aufmerksamen Passanten war das Trio gegen 16 Uhr aufgefallen, als es entlang des Heckenweges schlenderte und an geparkten Autos prüfte, ob diese verschlossen sind. Als der Zeuge die Männer wenig später mit Werkzeugkoffern in der Hand sah, rief er die Polizei.

Aufgrund der guten Beschreibung der Verdächtigen, konnten die 15, 18 und 23 Jahre Stolberger festgenommen werden. Wenig später meldete sich bei der Polizei ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes. Aus dessen Betriebsfahrzeug, das im Heider-Hof-Weg stand, waren die Werkzeugkoffer gestohlen worden. Den Wagen hatten die drei offensichtlich zuvor geknackt.

Der 15-Jährige ist bei der Polizei bestens bekannt und wird in mehreren Dutzend Ermittlungsverfahren als Tatverdächtiger aufgeführt. Die Deliktspanne reicht von der Körperverletzung über Erpressung bis hin zum Raub. (pk)

