POL-AC: Gemeinsamer Großeinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Aachen (ots) - Gemeinsam mit Ordnungsamt, Ausländeramt, Zoll und der Bauaufsicht fand am Samstag (28.01.2017) erneut ein Großeinsatz der Polizei zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Aachen statt.

In dem Einsatz, an dem etwa 70 Polizeibeamte sowie 20 Mitarbeiter der anderen Behörden beteiligt waren, wurden im Zeitraum von 18.00 - 02.00 Uhr über 200 Personen an verschiedenen Orten in Aachen überprüft. Insgesamt zwölf Strafanzeigen wurden geschrieben, darunter fanden sich u.a. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Eigentumsdelikte. Neun Personen wurden wegen dem Verdacht auf illegalen Aufenthalt vorläufig festgenommen.

Im Fokus des Einsatzes standen einige neuralgische Orte wie Wettbüros und Shisha-Bars im Aachener Innenstadtbereich. Auch in der Antoniusstraße und im unmittelbaren Umfeld wurde in dieser Nacht kontrolliert.

Neben der Bekämpfung der Straßenkriminalität diente der Einsatz auch der Erlangung von Erkenntnissen und der Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Er ist Teil des gesamtpolizeilichen Einsatzkonzepts zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (Citykonzept) und wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt, so zuletzt am 16.01.2017. (am)

