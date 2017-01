POL-AC: Einbruch in Gaststätte

Würselen (ots) - Mittwochnacht verschafften sich unbekannte Tatverdächtige Zugang zu einer Gaststätte in der Heidestraße. Gewaltsam öffneten sie eine Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und zwei Tablets (PC). Zudem brachen sie einen im Schankraum aufgestellten Zigarettenautomat auf und entnahmen diverse Zigarettenschachteln. Anschließend flohen die Täter unerkannt mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 33401 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden.

