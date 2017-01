POL-AC: Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Alsdorf (ots) - Ein 40jähriger Mann aus Niederkrüchten stand heute gegen 17:45 Uhr mit seinem Pkw Audi an einer roten Ampel auf der L 240 zwischen Eschweiler und Alsdorf in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 44. Ein 80jähriger Mann aus Alsdorf bemerkte den stehenden Pkw zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford nahezu ungebremst auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ford über die Gegenfahrspur und prallte dort gegen die Schutzplanke. Der 80jährige Fahrer des Ford und ein 47jähriger Beifahrer im Audi wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Beide wurden am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L240 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Polizeipräsidium Aachen / Leitstelle i.A. Scholl, EPHK

