POL-AC: Betrugsmasche: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld bei einer 87-jährigen Frau

Aachen (ots) - Mit einer dreisten Betrugsmasche konnte gestern Mittag (23.01.2017, 12.00 Uhr) ein Tätertrio bei einer 87-jährigen Frau einen vierstelligen Bargeldbetrag entwenden.

Einer der unbekannten Täter meldete sich zuvor telefonisch als Mitarbeiter einer fiktiven Firma zur Messung des Heizölstandes. Im Telefonat kündigte er der Seniorin zwei Mitarbeiter an, welche in Kürze die Messung vornehmen würden. Noch während des laufenden Telefonats klingelte es an der Tür. Trotz leichter Zweifel ließ die Seniorin die beiden Komplizen in ihre Wohnung. Unter dem Vorwand der vorzunehmenden Arbeiten am Durchlauferhitzer, verließ je ein Täter für kurze Zeit das Zimmer, während der Verbliebene die alte Dame im Gespräch gebunden hielt. Kurz danach verließen beide Täter gemeinsam die Wohnung.

Da die Geschädigte im Anschluss an den Besuch doch arge Zweifel an dem Auftreten der vermeintlichen Handwerker hegte, kontrollierte sie die Zimmer ihrer Wohnung und musste erschreckt feststellen, dass sämtliche Schubladen an Schränken, Vitrinen und Kommoden nun offen standen. Aus diesen entwendeten die Täter einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die beiden Täter, welche sich in der Wohnung aufgehalten haben, werden von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Täter 1) männlich, 20-30 Jahre alt, ca.1,80 m groß, schlank und europäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch. Täter 2) männlich, 20 Jahre alt, 1,70 m groß, schlank, nordafrikanisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch mit Akzent.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0241-9577-31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241-9577-34210 entgegen.

Das Kriminalkommissariat Vorbeugung der Polizei Aachen bietet eine spezielle Seniorenprävention an. Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0241-9577-34401. (am)

