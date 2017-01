POL-AC: Zigarettenautomat gesprengt

Alsdorf (ots) - Wieder haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Tatort war in der vergangenen Nacht in der Kirchstraße in Alsdorf-Hoengen.

Um 3 Uhr hatte es dort einen lauten Knall gegeben. Als Nachbarn aus dem Fenster schauten, waren der oder die Täter bereits weg. Der Automat war gesprengt. Den vorgefundenen Spuren nach hatten die Täter zur Sprengung einen starken Böller benutzt.

Während sie die Geldkassette aus dem Automaten mitnahmen, ließen sie loses Bargeld, Scheine, Geldstücke, sowie mehrere Dutzend Zigarettenpackungen, die verstreut herumlagen, zurück.

Die Polizei stellte das Geld und die Zigaretten sicher. Durch die Wucht der Detonation wurde ein Pkw beschädigt, der vor dem Haus geparkt stand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern blieb ohne Erfolg. (pk)

