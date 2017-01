POL-AC: In drei Rohbauten eingebrochen; Werkzeuge und Kabel gestohlen

Baesweiler (ots) - Die Eigentümer sind noch nicht eingezogen, da wurden sie bereits bestohlen. So geschehen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als unbekannte Täter in zwei Rohbauten auf dem Martin-Niemöller-Ring und in einen Rohbau in der Fidelisstraße einbrachen. Die Täter hebelten jeweils die Bautüren auf und entwendeten vor allem Elektrowerkzeug, Kabel und Heißlüfter.

Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell