POL-AC: Nachtrag zur Meldung vom 17.01.17 um 15.58 Uhr - Fahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Aachen (ots) - Bei dem als dringend tatverdächtig ermittelten Mann handelt es sich um den 21-jährigen Albaner Klevi DAPO.

Klevi DAPO ist vor knapp zwei Jahren als Asylbewerber in die Bundesrepublik eingereist und seitdem in Nord- und Ostdeutschland durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell