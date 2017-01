POL-AC: Polizei sucht Besitzer von aufgefundenen Schmuckstücken

Aachen (ots) - Am 10.12.2016 fand ein Mann aus Alsdorf einige in Zeitungspapier eingewickelte Schmuckstücke auf dem Garagendach.

Die Schmuckteile stammen offenbar aus einer Straftat, konnten aber bislang nicht zugeordnet werden.

Nunmehr werden die Besitzer oder Zeugen gesucht, die Hinweise zu den im Internet gezeigten Schmuckstücken machen können.

Bilder der Schmuckstücke können auf der folgenden Seite der Polizei Aachen abgerufen werden: http://www.polizei.nrw.de/aachen/artikel__15244.html

Sie werden gebeten, sich wochentags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr mit dem Geschäftszimmer des zuständigen Kommissariats 14 unter der Telefonnummer 0241-9577-31403 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Geschäftszeiten kann die Kriminalwache unter der Rufnummer 0241-9577-34210 kontaktiert werden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell