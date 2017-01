POL-AC: Polizei kontrollierte in Wettbüro und im Gasborn; Falschgeld und Rauschgift gefunden; Mann mit neun Aliasnamen festgenommen

Aachen (ots) - Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hat die Polizei gestern wieder einen größeren Einsatz in der Innenstadt gefahren. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Aachen kontrollierten die Beamten über 50 Personen in einem Wettbüro auf der Peterstraße und 15 Personen im Bereich Gasborn. Dabei kam einiges zu Tage. Es gab mehrere Festnahmen.

So klickten für einen 18-Jährigen die Handschellen, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines Jugendarrestes vorlag. Zwei Personen wurden festgenommen, da sie sich in Deutschland illegal aufhalten. Gegen vier Personen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zwei junge Männer aus Hessen waren zur Feststellung ihres Aufenthaltes im Datencomputer der Polizei vermerkt. Gegen sie laufen in dem Bundesland mehrere Strafverfahren, die aber nicht zu Ende gebracht werden konnten, da der Aufenthalt der Männer nicht bekannt war.

Ermittlungen ergaben, dass einer dieser Männer im Oktober bei einer Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen erfasst wurde, sich dort eintragen ließ und danach nie mehr dort erschien. Weitere Nachforschungen ergaben, dass dieser 18-Jährige seither mit neun Aliasnamen im Bundesgebiet unterwegs ist. Hier in Aachen ist er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Genau 28 Mal. Die Taten gehen von Körperverletzung bis hin zum Raub und Diebstahl. Er wurde festgenommen.

Neun Scheine falscher Fünfziger fanden die Beamten im Schlitz einer Couch versteckt. Gleich neben einem Päckchen Rauschgift. Als die Anwesenden vorschriftsmäßig belehrt und befragt wurden, wem das Falschgeld und das Rauschgift gehöre, waren sie der deutschen Sprache spontan nicht mehr mächtig.

Rauschgift und Falschgeld wurden sichergestellt.

Im Gasborn kontrollierten Ordnungsamt und Polizei insgesamt 15 Personen. Ein 22-jähriger Mann hatte eine EC-Karte dabei die ihm nicht gehörte und aus einem Diebstahl stammt. Die habe er gefunden, sei aber nicht dazu gekommen, die bei der Polizei abzugeben, sagte er den Beamten gegenüber. Inzwischen war allerdings mehrmals versucht worden, mit der Karte Geld abzuheben. Das hatten polizeiliche Ermittlungen ergeben. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet; die Karte wurde sichergestellt.

Polizei und Ordnungsamt werden diese Kontrollen gemeinsam fortsetzen. (pk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell