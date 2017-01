POL-AC: Einbruch in ein Restaurant - Täter festgenommen

Aachen (ots) - Ein 33-jähriger Täter ist Montagmorgen (16.01.2017) in ein Restaurant auf der Pontstraße eingebrochen. Die Inhaberin bemerkte nach ihrer Ankunft gegen 10.00 Uhr Licht im Keller des Restaurants und verständigte daraufhin sofort die Polizei. Sie war bis zum Ende des Telefonats jedoch davon ausgegangen, dass sich kein Täter mehr in den Kellerräumen befindet. Überrascht musste sie jedoch kurze Zeit später feststellen, dass sich der Täter noch immer im Keller des Restaurants aufhielt.

Nachdem dieser entdeckt wurde, versuchte er die Flucht zu ergreifen. Immerhin schaffte er es bis vor die Tür des Restaurants, hinaus auf die Pontstraße. Dort konnte er, trotz eifriger Gegenwehr, durch die Inhaberin und weitere hinzugeeilte Passanten an der Flucht gehindert und kurze Zeit später an die Beamten übergeben werden. Bei dem Handgemenge verletzte sich die Inhaberin leicht am Arm.

Vor den Beamten gab der Täter später an, dass er lediglich im Keller habe schlafen wollen.

Beute konnte der Täter nicht machen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall und Körperverletzung. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell