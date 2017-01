POL-AC: Einbruch in ein Kiosk - flüchtiger Tatverdächtiger gefasst

Aachen (ots) - Nachdem ein Täter am 15.01.2017 gegen 05.15 Uhr in einen Kiosk am Adalbertsberg / Ecke Wespienstraße eingebrochen war, konnten die Beamten kurze Zeit später einen 30-jährigen Tatverdächtigen am Rehmplatz im Rahmen der Fahndung festnehmen.

Der bereits wegen mehrerer Einbruchsdelikte polizeilich bekannte Täter hatte zuvor eine Scheibe des Kiosk eingeschlagen, wurde dabei jedoch von aufmerksamen Zeugen beobachtet. Diese verständigten sofort die Polizei und konnten eine gute Beschreibung des anschließend flüchtenden Täters angeben.

Unweit des Tatortes wurde der Tatverdächtige schließlich durch die Beamten gestellt und vorläufig festgenommen. Das Diebesgut, einige Spirituosen, wurde ebenfalls in Tatortnähe aufgefunden.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl. (am)

