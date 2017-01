POL-AC: Ehepaar auf dem Heimweg überfallen

Eschweiler (ots) - Ein Ehepaar aus Kinzweiler war am Samstagabend gegen 21:00 Uhr nach einem Gaststättenbesuch in der Dürener Straße zu Fuß auf dem Heimweg, als sie im Bereich der Treppen zwischen der Dürener Straße und der Peter-Paul-Straße von einem Unbekannten unter Vorhalt einer Pistole aufgefordert wurden, ihre Geldbörsen heraus zu geben. Mit seiner Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Geschädigten blieben unverletzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 40 Jahre alt, normale Statur, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, schiefe Zähne, dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241-9577-33301 bzw. 0241-9577-34210 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per Email an Poststelle.Aachen@Polizei.NRW.de entgegen. Polizeipräsidium Aachen / Leitstelle i.A. Scholl, EPHK

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell