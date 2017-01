POL-AC: Gemeinsamer Einsatz der Aachener Polizei, der Stadt Stolberg und des Zolls - diverse Kontrollen zur Bekämpfung von ordnungsrechtlichen Verstößen und der Betäubungsmittelkriminalität

Stolberg (ots) - Von Freitagabend bis nach Mitternacht waren mehr als vier Dutzend Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Stolberg, der Feuerwehr, des Hauptzollamtes Aachen und der Aachener Polizei gemeinsam im Bereich der "Stolberger Mühle" unterwegs und führten in ihren Zuständigkeitsbereichen diverse Kontrollen an rund zwanzig Örtlichkeiten durch. Die Rauschgiftkriminalität als auch die oft damit verbundene Straßenkriminalität beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl der Bürger und Bürgerinnen im Bereich der "Stolberger Mühle" teilweise erheblich, zudem kommt eine Vielzahl von diversen Verstößen im Gaststättengewerbe. Dieser Entwicklung tritt die Aachener Polizei gemeinsam mit der Stadt Stolberg entgegen und reagiert auch nach Hinweisen aus der Bevölkerung erneut auf die Situation. So kontrollierten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Feuerwehr und des Zollamtes diverse Gaststätten, Sisha- Bars und Spielhallen rund um die Salmstraße und den Mühlener Markt; steuer- und baurechtliche sowie weitere Ordnungsverstöße wurden festgestellt und geahndet. Die Beamten der Polizei waren hier unterstützend tätig. Zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität konzentrierten sich die Polizisten an mehreren Stellen auf die Kontrolle von Personen als auch von Fahrzeugen. Besonders im Visier hatten die Beamten dabei die Salmstraße als auch den Bereich um das Parkhaus in der Kupferstraße. Ein mit Haftbefehl gesuchter 19- jähriger Mann ging den Beamten dabei ins Netz und wurde festgenommen. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden nicht festgestellt. Bei allen Maßnahmen wurden insgesamt mehr als vierzig Personen angetroffen und überprüft. Die Polizei Aachen und ihre Ordnungspartner werden auch in Zukunft gemeinschaftlich Aktionen dieser Art planen und durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Stolberger und Stolbergerinnen weiter zu stärken und Straftaten und andere Verstöße wirkungsvoll zu bekämpfen.

