POL-AC: junger Mann nach Straßenraub leicht verletzt

Alsdorf (ots) - Ein 19jähriger junger Mann aus Alsdorf war heute gegen 11:00 Uhr auf einen Feldweg in Verlängerung der Poststraße in Alsdorf unterwegs, als er unvermittelt von hinten einen Schlag gegen den Kopf und Tritte in die Kniekehlen erhielt. Er stürzte zu Boden und nahm war, wie ihm ein bislang unbekannten Täter in die Jackentaschen griff und die Geldbörse raubte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Broicher Siedlung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, vermutlich nicht älter als 30 Jahre, kurze dunkle lockige Haare, ca. 1,80 Meter groß, schlank, hellblaue Nike-Free-Turnschuhe, hellblaue Jeans, schwarze lange Jacke, schwarze Mollmütze. Der beraubte junge Mann wurde leicht verletzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241-9577-33401 bzw. 0241-9577-34210 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per Email an Poststelle.Aachen@Polizei.NRW.de entgegen. Polizeipräsidium Aachen / Leitstelle i.A. Scholl, EPHK

