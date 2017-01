POL-AC: Mann und Frau mit Verdacht auf Gasintoxikation in Krankenhaus eingeliefert

Aachen (ots) - Mit Verdacht auf Gasintoxikation sind am Morgen die zwei Mieter einer Wohnung im Eisenbahnweg in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 33-jährigen Frau und ihrem 40-jährigen Lebensgefährten war es übel geworden. Sie riefen die "112". Als die Rettungskräfte eintrafen, schlug bei ihnen der sogenannte CO-Warner an, worauf der Rüstzeug sofort alarmiert wurde. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden unterdessen alle evakuiert.

Die Verletzten wurden jeweils in einem Rettungswagen behandelt. Beide kamen ins Aachener Uniklinikum. Einen Defekt in der Gastherme wurde bei einer ersten Begehung festgestellt.

Bereits am Mittwoch waren eine Mutter und ihre drei Kinder in ein Krankenhaus mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation eingeliefert worden. In der Wohnung im Gasborn hatte die Gastherme ebenfalls fehlerhaft gearbeitet.

In beiden Fällen ermittelt die Kripo. (pk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell