POL-AC: Wehrhafter Pizzabote schlägt Räuber in die Flucht - Tatverdächtiger flieht ohne Beute

Alsdorf (ots) - Mittwochabend bestellte ein Unbekannter bei einem Imbiss Essen und ließ es sich gegen 23.35 Uhr in die Grabenstraße liefern. Als der 19- jährige Bote an der Lieferanschrift ankam, trat unvermittelt ein maskierter und bewaffneter Täter an ihn heran. Laut seinen Angaben bedrohte der Täter ihn mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld und Handy. Der 19- Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und schlug dem Täter ins Gesicht. Dieser schlug mit der Waffe in der Hand zurück und verletzte den jungen Mann dabei leicht. Anschließend lief der Räuber ohne Beute weg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,78 m groß, schlanke Statur, braune Augen. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzen- Shirt mit der Aufschrift "Celebrate" auf der Brust, einer schwarzen Jeanshose und Nike Turnschuhen. Er trug einen schwarzen "Eastpak"- Rucksack mit sich und sprach fließend Deutsch. Bei der Tatbegehung hatte er eine weiße Clownsmaske über sein Gesicht gezogen. Eine Fahndung im Bereich des Tatorts verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 33401 oder außerhalb der Bürozeit unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell