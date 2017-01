POL-AC: Karneval: Polizei und Karnevalsvereine vereinbaren kurzen Draht

StädteRegion Aachen (ots) - Die Aachener Polizei und die Karnevalsvereine in der StädteRegion halten in der Session einen kurzen Draht.

Das vereinbarten Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach und der Präsident vom Festausschuß Aachener Karneval 1935 e.V., dem Dachverband Aachener Karnevalsvereine, Frank Prömpeler und der Präsident vom Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise, Reiner Spiertz, heute.

Dabei bietet die Aachener Polizei den Karnevalsvereinen Hilfestellung bei möglichen Fragen im Umgang mit dem Tragen von sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit an. Hintergrund dieses Angebotes ist die zum Teil festgestellte Rechtsunsicherheit, nachdem einem Gardisten am vergangenen Samstag das Gewehr, eine sogenannte Anscheinswaffe, abgenommen worden war, als er damit durch die Aachener Innenstadt ging.

Gegen den jungen Mann wird voraussichtlich ein Bußgeld im absolut unteren Eurobereich ausgesprochen. (pk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell