POL-AC: Familienstreit endet in SEK-Einsatz

Aachen (ots) - Am gestrigen Abend um 20.20 h ereigneten sich im Aachener Ostviertel Familienstreitigkeiten, in deren Verlauf es nach ersten Erkenntnissen zu Drohhandlungen mit einem Messer kam. Während die Ehefrau nach draußen flüchten konnte, verblieb der volltrunkene, bewaffnete Ehemann in der Wohnung. Da der 50 Jahre alte Mann polizeilich hinreichend bekannt war und als sehr aggressiv galt, musste zur Ingewahrsamnahme des Mannes ein SEK eingesetzt werden. Der Mann klagte anschließend über Herzschmerzen und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zu den genauen Geschehnissen vor Eintreffen der Polizei dauern an.

Polizeipräsidium Aachen, i. A. Blum

