POL-AC: Zwei Automatensprengungen im Nordkreis

Nordkreis (ots) - In Baesweiler und Alsdorf haben unbekannte Täter in den letzten beiden Nächten (9.-10.1. und 10.-11.1.2017) Zigarettenautomaten aufgesprengt. Nach ersten Erkenntnissen kamen hier starke Böller zum Einsatz.

Von Montag auf Dienstag, gegen 2 Uhr, hatte es in der Kurt-Schumacher-Straße in Baesweiler laut geknallt. Ein Nachbar hatte den Krach zwar gehört, dachte aber, er träume. Am Morgen sah er dann, dass der Knall einen realen Hintergrund hatte. Er rief die Polizei. Offenbar hatte die Explosion nicht dazu ausgereicht, den Automaten ganz zu öffnen. Die Täter waren ohne Beute geflohen.

Bargeld aus dem Automaten erbeuteten Unbekannte jedoch in der darauf folgenden Nacht in der Moselstraße in Alsdorf. Hier hatte es um 5 Uhr einen lauten Knall gegeben. Anwohner dachten zu-nächst an eine Gasexplosion und riefen die Polizei. Der Automat war erheblich zerstört. Reste des Böllers und des Automaten stellten die Beamten sicher.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird überprüft, kann aber noch nicht gesagt werden.

Ein Bild des gesprengten Automaten in Alsdorf ist angehängt und kann rechtefrei heruntergeladen werden. (pk)

