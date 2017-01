POL-AC: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Frauen

Aachen (ots) - Gestern um 20.10 h ereignete sich auf der Monschauer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 19jährige PKW-Fahrerin befuhr die Monschauer Straße in Richtung Aachen und beabsichtigte in Höhe Lichtenbusch nach links in die Raerener Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen ihr aus Richtung Aachen entgegen kommenden PKW, der von einer 26 Jahre alten Frau geführt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden PKW, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Monschauer Straße in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt.

Polizeipräsidium Aachen, i. A. Blum

