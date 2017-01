POL-AC: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Eschweiler (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Aldenhovener Straße (L 11) in Höhe Eschweiler - Fronhoven zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 57jähriger Pkw-Fahrer aus Eschweiler befuhr die L 11 in Richtung Eschweiler. In Höhe der Ortslage Fronhoven geriet er aus bislang nicht bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem Pkw zusammen. Die 28jährige Fahrerin aus Aldenhoven wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem sie befreit und notärztlicher versorgt war, musste sie schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Mann aus Eschweiler wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurden die L 11 in Höhe Fronhoven gesperrt und der Verkehr umgeleitet. /Vo.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell