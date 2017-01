POL-AC: Streit in einem Kulturverein; Wirt droht mit Schusswaffe

Alsdorf (ots) - Schwere Auseinandersetzung in einem Kulturverein am Donnerstagabend am Bahnhofsplatz. Der Wirt des Kulturzentrums hat einen Gast mit einer Schusswaffe bedroht. Der Gast hatte ihm jedoch die Waffe abnehmen und die Polizei alarmieren können.

Hintergrund war wohl ein Streit ums Bezahlen. Nach eigenen Angaben hatte der 43-jährige Gast aus Alsdorf mit mehreren Freunden gezecht und jedes Mal, wenn ein Getränk kam, auch bezahlt. Später sei dann der Kellner des Lokals gekommen und habe ein weiteres Mal Geld für die Getränke verlangt. Es kam zu einem Wortgefecht. Schließlich kam der Gastwirt hinzu und mischte sich ein, indem er dem 43-Jährigen eine Pistole an den Kopf hielt und unmissverständlich aufforderte, zu bezahlen. Bei dem folgenden hektischen Disput konnte der Gast dem Wirt die Pistole entreißen. Der 43-Jährige und seine Freunde flüchteten darauf hin aus dem Lokal und warteten das Eintreffen der alarmierten Polizei ab.

Gleich mehrere Streifenwagen fuhren zum Lokal. Hier übergaben die Männer den Beamten die Schusswaffe. Dabei handelt es sich um einen geladenen Revolver. Ob der schussfähig war, muss allerdings noch überprüft werden. Die Polizei sorgte jedenfalls für Ruhe im Lokal

Gegen den 56-jährigen Wirt aus Übach-Palenberg wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (pk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell