POL-AC: Aktueller Verkehrshinweis: Vorsicht Zweiradfahrer; zum Teil glatte Straßen

StädteRegion Aachen (ots) - Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer aufgrund der teil vorhandenen Straßenglätte in der Region um besondere Vorsicht. Dieser Appell richtet sich vor allem an Zweiradfahrer.

Einige Straßen in der Region sind noch spiegelglatt. Die Streudienste sind unterwegs. Am Morgen traf die Glätte besonders zwei Zweiradfahrer. Einmal um 5.30 Uhr in Aachen-Haaren, als ein junger Mann mit seinem Fahrrad wegrutschte, als er aus einer Einfahrt auf die Straße bog und um 6 Uhr in Herzogenrath-Kohlscheid, als eine Rollerfahrerin beim Abbiegen mit ihrem Roller wegrutschte. Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt. (pk)

