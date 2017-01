POL-AC: Winterlich glatte Straßen in der Region - Ein Dutzend Verkehrsunfälle - ein Unfall mit zwei Verletzten

Aachen/ StädteRegion (ots) - Heute Morgen sorgten winterlich glatte Straßen für ein Dutzend Verkehrsunfälle in der Region. Während es zum größten Teil bei Blechschäden blieb, kam es auf der Freunder Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Autofahrerinnen.

Gegen 07.00 Uhr verlor auf der Freunder Landstraße eine 24- jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr von Büsbach kommend in Richtung Brand berghoch, als ihr Pkw auf Schnee und Eis ins Schleudern geriet. Frontal rutschte ihr Pkw in den ihr entgegenkommenden Lieferwagen einer 47- jährigen Aachenerin hinein. Ein hinter der 24- Jährigen fahrender 19- jähriger junger Mann aus Stolberg konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß. Er touchierte mit seinem Auto den Pkw der jungen Frau und kam dann rechts in einer Böschung zum Stehen. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht; der 19- Jährige blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden; der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Die Freunder Landstraße war aufgrund der Räumung und Säuberung der Unfallstelle bis ca. 10.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell