POL-AC: Einbruch in Kindertagesstätte - wachsamer Zeuge ruft Polizei - Täter gestellt

Baesweiler (ots) - In der letzten Nacht gegen 02.30 Uhr beobachtete ein Anwohner eine Person, die in eine Kindertagesstätte in der Ringstraße einbrach und die anschließend durch das Objekt ging. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Täter dann auf frischer Tat ertappen und vorläufig festnehmen. Der 30- jährige Herzogenrather führte sein Aufbruchswerkzeug noch mit sich. Seine Beute hatte er in den Räumlichkeiten zum Abtransport bereitgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Spuren vor Ort wurden gesichert. Den 30 - Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell