POL-AC: Sachbeschädigungen im Hambacher Forst

Aachen / Hambach / Morschenich (ots) - In der Nacht zum neuen Jahr ist es im Bereich des Hambacher Forstes zu Sachbeschädigungen gekommen. Signalanlagen und Radlader haben Unbekannte zum Teil schwer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Gegen 1 Uhr hatten Angehörige des Werkschutzes der RWE AG beschädigte Signalanlagen und Stromkästen an der Hambachbahn bemerkt. Gegen 2.40 Uhr entdeckten sie Beschädigungen an mehreren Radladern. An den Fahr-zeugen hatten Unbekannte die Scheiben eingeschlagen und mehrere Leitungen durchtrennt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

