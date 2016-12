POL-AC: Raub auf Tankstelle - Polizei fahndet nach zwei unbekannten Tätern

Herzogenrath (ots) - Am Donnerstag Abend gegen 20 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte, maskierte Täter eine Tankstelle auf der Voccartstraße. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schußwaffe forderten sie Geld von der Angestellten und bedrohten eine weitere Geschädigte. Diese wurde von einem der Täter geschlagen und leicht verletzt, als sie versuchte, ihn aus dem Geschäftsraum zu drängen. Die Täter flüchteten in einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Herzogenrath. An dem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Polizei leitete sofort eine groß angelegte Fahndung nach den Tatverdächtigen auch im benachbarten Ausland ein. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf die Täter. Die beiden Männer waren etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet. Sie trugen Kopfbedeckungen und vermutlich Schals, mit denen sie ihr Gesicht vermummten. Die Kriminalpolizei hat den Tatort auf Spuren untersucht und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt sie unter der Rufnummer 0241/ 9577- 31501 oder 0241/ 9577- 34210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell