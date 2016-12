POL-AC: Polizei fahndet mit Foto nach einem EC- Karten- Betrüger

Aachen/ Oberwesel (ots) - Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem Betrüger, der in Aachen an einem Geldautomaten auf der Jülicher Straße am Sonntag, den 10.07.2016, mit einer gestohlenen EC- Karte (Debit- Karte) einen Betrag von fast 2000 Euro abgehoben hat.

Einen Tag zuvor war die betreffende EC- Karte in einem Supermarkt in Oberwesel einer Kundin gestohlen worden. Kurz nach der Tat war die Karte an verschiedenen Geldautomaten in Tatortnähe eingesetzt worden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich in Oberwesel und in Aachen um unterschiedliche Täter. Die ermittelnden Behörden gehen davon aus, dass hier bandenmäßig Computerbetrug betrieben wird.

Da die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bis jetzt nicht zur Ergreifung des in Aachen aufgefallenen Täters geführt haben, hat das Amtsgericht Koblenz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz und die Polizei Aachen suchen nun mit einem Foto nach diesem. Zeugen, die Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden.

Das Foto kann rechtefrei genutzt werden.

