POL-AC: Sachbeschädigungen auf RWE- Werksgelände - brennende Barrikade auf der L 276 - Mitarbeiter bedroht - Tatverdächtige flüchtig

Aachen/ Hambach/ Morschenich (ots) - Am späten Heiligen Abend gegen 23.40 Uhr meldeten Mitarbeiter von RWE mehrere Tatverdächtige, die auf dem RWE- Gelände der alten BAB- Brücke an der L 276 mehrere Sachbeschädigungen an der Umzäunung und an Beleuchtungseinrichtungen begingen. Laut Angaben der Mitarbeiter konnten kurz nach den Taten ca. acht bis zehn Personen gesehen werden, die in der Nähe an einer neu errichteten und nun brennenden Holzbarrikade auf der L 276 standen. Als die Mitarbeiter sich der Personengruppe näherten, liefen diese, bewaffnet mit Knüppeln und sonstigen Schlaggegenstände, schreiend und drohend auf die Mitarbeiter zu. Diese suchten Zuflucht auf dem Werksgelände. Bei Eintreffen der Polizei waren die Tatverdächtigen bereits in den angrenzenden Wald geflohen; eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Eine weitere neue Holzbarrikade entfernte die Polizei.

