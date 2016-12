POL-AC: schwerer Unfall am Kreisverkehr Kinzweiler

Eschweiler (ots) - Ein 27jähriger Mann aus Niederzier fuhr heute Morgen gegen 06:45 Uhr mit seinem Pkw VW Passat auf der Wardener Straße in Eschweiler-Kinzweiler in südliche Richtung. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit stieß er am Kreisverkehr Wardener Straße / Auf den Hufen gegen eine dortige Steineinfassung, überschlug sich und blieb an einer Gartenmauer auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt durch die Feuerwehr geborgen. Er musste nach notärztlicher Versorgung ins Klinikum gebracht werden. Der VW Passat wurde erheblich beschädigt, unter anderem riss der gesamte Motorblock aus der Befestigung. Der Sachschaden wird auf ca. 28.000 EUR geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr säuberte die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Dem jungen Mann wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Polizeipräsidium Aachen / Leitstelle i.A. Scholl, EPHK

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell