POL-AC: Verdacht des Drogenhandels - Hinweise von Bürgern führen auf die Spur eines 18 -jährigen Tatverdächtigen

Herzogenrath (ots) - Nachdem Hinweise von besorgten Bürgerinnen und Bürgern bei der Polizei eingegangen waren, durchsuchten letzten Mittwoch (21.12.2016) gegen 22.30 Uhr Polizeibeamte eine Wohnung in der Afdener Straße. Dort fand man Betäubungsmittel sowie diverse Utensilien zum Verpacken und zum Wiegen von Drogen. Der 18- jährige Bewohner wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts, Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben, festgenommen; ein Strafverfahren eingeleitet. Die Drogen und die Utensilien wurden sichergestellt. In direkter Nähe zum Haus konnten die Ermittler zudem drei Personen kontrollieren, die nach jetzigem Stand der Ermittlungen bei dem 18- Jährigen Drogen erworben hatten. Nach Identitätsfeststellung entließ man die Personen, die zuvor gekauften Drogen stellte man ebenfalls sicher. Der Bereich der Afdener Straße war bereits nach Eingang der Hinweise verstärkt von den Beamten ins Visier genommen worden. Die Polizisten fuhren vermehrt Streife, waren zu Fuß unterwegs und kontrollierten verdächtige Personen. Die polizeilichen Maßnahmen werden auch in Zukunft weitergeführt werden.

