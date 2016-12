POL-AC: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Madrider Ring in Fahrtrichtung Berliner Ring drei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt

Aachen (ots) - Heute Morgen gegen 06.15 Uhr verlor eine 44- Jährige Autofahrerin auf dem Madrider Ring / Höhe Freunder Weg die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr den Madrider Ring in Richtung Berliner Ring entlang, als sie auf teilweise winterlich glatter Straße mit ihrem Auto ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke und kam dann schräg zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein in gleiche Richtung fahrender 23- jähriger Pkw- Fahrer aus Heinsberg konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Auto der 44- Jährigen. Hierbei wurden beide Personen verletzt. Rettungswagen brachten den leichtverletzten 23- Jährigen und die schwerverletzte 44- Jährige in umliegende Krankenhäuser. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war der Madrider Ring an der Unfallörtlichkeit für ca. drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell