POL-AC: Gemeinsame Alkohol- und Drogenkontrollen im Dreiländereck am Wochenende; 24 Alkohol- und 7 Drogenverstöße festgestellt

Aachen / Städteregion Aachen (ots) - Alkoholkontrollen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei; und das länderübergreifend. Fahren unter Einfluss von Alkohol / Drogen stellt nach wie vor ein Problem im täglichen Straßenverkehr dar. Als Folge sind Unfälle mit Verletzten oder Toten zu beklagen. Insbesondere in der Vorweihnachtszeit können Besuche von Weihnachtsmärkten und Betriebsfesten dazu führen, dass Verkehrsteilnehmer Alkohol konsumieren und anschließend mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Oftmals unterschätzen sie die Wirkung des Alkohols und den Grad der Alkoholisierung.

Am vergangenen Wochenende (16. bis 19. Dezember 2016) fand die euregionale Kontrollaktion "Euregioprotect" unter Beteiligung der deutschen, belgischen und niederländischen Polizeibehörden statt. Zeitgleich kontrollierten insgesamt mehr als 100 Beamte im Dreiländereck die Fahrzeugführerinnen und -führer insbesondere auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum. Dabei wurden 1866 Fahrzeuge kontrolliert. 810 Atemtests wurden durchgeführt, von denen 24 positiv ausfielen. Im Bereich "Drogen am Steuer" wurden 7 Verstöße festgestellt. Ferner wurden noch diverse andere Zuwiderhandlungen geahndet. Die gemeinsamen Kontrollen werden auch in Zukunft weiter durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell