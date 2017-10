POL-BS: Einbruch in Grundschule

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 09.10.2017

Wieder einmal nutzten noch Unbekannte die Herbstferien, um in eine Schule einzudringen. Diesmal traf es die Grundschule Ilmenaustraße. Im Lehrerbereich wurden diverse Schränke in den Büros durchsucht und Bargeld entwendet. Möglicherweise um Spuren zu verwischen wurde in den Räumen der Inhalt eines Feuerlöschers versprüht. Mitarbeiter einer Fensterreinigungsfirma hatten den Einbruch am Montag festgestellt. Die Tatzeit liegt bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen Freitagmittag und der Nacht zum Montag.

