POL-BS: Angebliche Dachdecker bestehlen 90-Jährigen in der Weststadt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 09.10.2017

Nach dem Besuch von zwei angeblichen Dachdeckern musste ein 90 Jahre alter Anwohner in der Innstraße am Montag feststellen, dass ihm eine vierstellige Bargeldsumme und Schmuck entwendet worden war.

Zwei Männer hatten gegen 13.45 Uhr an dem Einfamilienhaus geklingelt und sich als Mitarbeiter einer Braunschweiger Dachdeckerfirma ausgegeben. Sie wären aufgrund des Sturmes in der vergangenen Woche mit Reparaturarbeiten in der Nachbarschaft beschäftigt und wollten nun auch hier das Dach überprüfen.

Nach angeblichen Reinigungsarbeiten am Schornstein forderten die Unbekannten 850 Euro. Diese Summe war dem Bewohner zu hoch, so dass die Unbekannten schließlich mit einer Anzahlung verschwanden. Zwischendurch dürften sie den Diebstahl ausgeführt haben.

Beide Tatverdächtigen werden als 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und deutsch sprechend beschrieben. Einer trug einen grauen Arbeitsoverall, schwarze Handschuhe und schwarze Mütze. Hinweise auf die Personen und ein eventuell benutztes Fahrzeug erbittet die Polizei, Tel. 0531/476 2516.

