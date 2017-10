POL-BS: Ladendiebinnen nach kurzer Flucht gefasst

Braunschweig (ots) - 07.10.2017, 17.40 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Dem geschulten Auge eines Detektives ist es zu verdanken, dass zwei gewerbsmäßige Ladendiebinnen gestellt wurden.

Der 37-jährige Mann erkannte am späten Nachmittag am Samstag eine junge Frau wieder, die wenige Tage zuvor Parfum im Wert von mehr als 150,- Euro aus einem Geschäft am Damm gestohlen hatte. Als er die Frau ansprechen und festhalten wollte, wurde er von der Zwillingsschwester, die sich in unmittelbarer Nähe befunden hatte, zwei Mal vor die Brust geschlagen, so dass die beiden zunächst flüchten konnten.

Zwei Funkstreifen konnten die 19-jährigen schließlich kurz vor dem Kohlmarkt vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten in der Wohnung der beschuldigten Schwestern weitere Parfums im Gesamtwert von über 1000,- Euro beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen zur Herkunft dauern derzeit noch an.

Die Schwestern erwarten nun Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls und Körperverletzung.

