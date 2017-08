POL-BS: Täter verletzt sich bei Einbruch

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 08.08.2017

Erhebliche Schnittverletzungen könnte sich ein Täter bei dem Versuch zugezogen haben, in ein Einfamilienhaus im Jägersruh einzubrechen. Die Tat wurde am Dienstagnachmittag gemeldet, Tatzeit könnte auch das Wochenende gewesen sein.

Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Eindringling über eine Garage in den Kellerbereich gelangt sein. Beim Einschlagen einer Türglasscheibe, um in die oberen Räume zu gelangen, dürfte sich der Täter so verletzt haben, dass er ziemlich viel Blut verlor und ihn zur Flucht veranlasste. Die Spur führt in Richtung Salzdahlumer Straße. Hinweise bitte an die Polizei, 0531/476 2516.

