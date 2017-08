POL-BS: Rentnerin wird in Stöckheim von falschem Monteur bestohlen

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 07.08.2017

Eine 89-Jährige Braunschweigerin wurde am Montag Opfer von Trickdieben, die sich als Wasserwerker ausgaben und so Zutritt in das Haus in der Wielandstraße erlangten.

Die Rentnerin hatte am Morgen den Anruf eines Mannes erhalten, der sie über angebliche Qualitiätsmängel ihres Trinkwassers informierte und den Besuch eines Monteurs ankündigte, der Messarbeiten durchführen müsse. Noch während des Gesprächs klingelte es an der Haustür und der avisierte Handwerker war da.

Im Keller beschäftigte der Mann die Seniorin mit der Bedienung eines Wasserhahnes und drückte ihr ein angebliches Messgerät in die Hand. Der Unbekannte selbst begab sich in die oberen Räume und konnte sich hier unbeobachtet bewegen.

Nach einer halben Stunde wurde die Bewohnerin ungeduldig und veranlasste den Mann, das Haus zu verlassen. Einige Zeit später stellte sie fest, dass aus dem Schlafzimmer Schmuck gestohlen worden war. Möglicherweise hatte der falsche Wasserwerker einen Mittäter eingelassen, der die Räume durchstöberte.

Der angebliche Monteur wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle, kurze Haare, "Moppelgesicht" beschrieben. Er trug einen dunkelblauen Arbeitsanzug. Hinweise bitte unter 0531/476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell