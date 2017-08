POL-BS: Geparktes Fahrzeug mit Farbe überschüttet

Braunschweig (ots) - 06./07.08.2017, 19.00 bis 05.30 Uhr Braunschweig, Petristraße

Mutwillig wurde in der Nacht zu Montag ein grüner VW Polo beschädigt, der auf der Petristraße über Nacht geparkt worden war.

Ein 47-jähriger Anwohner hatte sein Fahrzeug am frühen Sonntag Abend auf dem Parkstreifen der Petristraße abgestellt. Als der Mann am frühen Montag Morgen zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass unbekannte Täter in der Nacht weiße Ölfarbe über sein Auto verteilt hatten. Die Front- und die Seitenscheiben wurden von dem Verursacher verschont. Der Schaden am Fahrzeug beträgt mehr als 100,- Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Süd unter der Rufnummer 0531/476-3515 telefonisch in Verbindung zu setzen.

