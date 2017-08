POL-BS: Anhänger vom Zugwagen gestohlen

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 06.08.2017

Einen mit technischem Gerät beladenen Anhänger entwendeten Diebe am Sonntag zwischen 04.00 und 15.30 Uhr Am Alten Bahnhof.

Dort war der graue Doppelachser an einem Mercedes Sprinter angehängt in einer Parkbucht abgestellt gewesen. Er hat das Kennzeichen HZ - KL 109. Hinweise bitte an die Polizei.

